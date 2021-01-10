Артиста госпитализировали не в первый раз

90-летний Григорий Чапкис, который является самым старым судьей «Танців з зірками», находится в больнице

Как стало известно, хореограф уже в третий раз попал в больницу. Сейчас он находится в «Феофании», где ему оказывают медицинскую помощь, пишет «Теленеделя». Чапкиса положили в отдельную палату.

По словам самого Чапкиса, чувствует он себя нормально. Хореограф вышел на связь и рассказал, как переносит болезнь и лечение. На данный момент неизвестно, сколько времени танцор пробудет на больничной койке. Известно только, что двусторонняя пневмония, с которой Чапкис попал в больницу впервые, так и не прошла.

Как стало известно, Григорий Чапкис отказывается от еды и воды.

«Температура, пульс, давление в норме. А вот легкие шалят. Постоянно принимаю лекарства. Делают очень много уколов. Аппетита нет, воды надо пить много, а я не хочу. Это моя проблема», - признался Чапкис.

Он также отметил, что на земле его до сих пор держит поддержка и любовь близких. Когда он заболел, друзья, родственники и поклонники не перестают его поддерживать и ждать его полнейшего выздоровления.

Поделился хореограф и фотографией, сделанной в палате. Судя по фото, выглядит артист хорошо.

Напомним, что Чапкис привел молодую жену в новую квартиру, откровения легенды "Танців з зірками": "Я добрался до этого меда...".

Как сообщала Politeka, 90-летний Чапкис устроил мастер-класс Могилевской и Яме, подтанцовывала даже Кухар: "Маэстро в деле!".

Также Politeka писала, что срочная госпитализация 90-летнего Чапкиса, что с ним сейчас: «Надо немедленно…».