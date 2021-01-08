2021 рік підготував нові випробування для хореографа та легенди шоу "Танці з зірками" Григорія Чапкіса

Про це розповів син танцюриста Грег, пише Politeka.net.

Так, Григорій Чапкіс вдруге за короткий час потрапив до лікарні.

"Будь ласка, моліться за мого батька. Він повернувся в лікарню", - написав спадкоємець хореографа в своєму Instagram.

Поки невідомо, з якої причини Григорія Чапкіса знову госпіталізували в лікарню. Залишається лише сподіватися, що хореограф швидко переможе недугу і повернеться в стрій.

Сам же Григорій Чапкіс недавно зізнавався, що минулий 2020 рік став для нього знаковим. Так, легенда шоу "Танці з зірками" примудрився одружитися вчетверте.

"Рік, який змінив моє життя це 2020-ий. Цього року я відзначив 90-річчя і знову одружився. Я намагаюся бути гідним тієї жінки, яка присвятила мені свої роки на заході мого життя. Людина, яка, я сподіваюся, буде до останніх моїх днів! Вона мені допомагає жити, у мене з'явився стимул. Потрібно за кимось доглядати, кому потрібно робити сюрпризи. Я не можу сказати, що це моя дружина і у нас з нею штамп. Ми живемо, але вона ще не дозріла. Але вона мене приймає таким, яким я є. Їй-38, а мені 90. Ну ви уявляєте мене без жінки? І я не уявляю!",- зізнавався раніше 90-річний Григорій Чапкіс.

Через якийсь час Чапкіс зізнався, що вони узаконили свої стосунки.

"Коли ви з жінкою з'єднуєтеся в одне ціле, і щось заважає або починає заважати, секс йде на другий або на третій план. Кажуть, що медовий місяць-це бочка з л*йном і зверху – прошарок меду. А я дістався до цього меду на заході", - додав хореограф у спілкуванні з журналістами.

Нова дружина Григорія Чапкіса молодша хореографа на 51 рік і є ровесницею його 39-річної онучі. Відомо, що її звуть Людмила і вона працює директором ювелірного магазину.

"Я буду повзти до останнього і робити все, щоб вона була щаслива", - заявляв раніше Григорій Чапкіс.

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