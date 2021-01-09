Суддя шоу "Танці з зірками" Влад Яма поділився кадрами з виступу Григорія Чапкіса

Як передає Politeka.net, кадри з'явилися спочатку в сторіс співачки Наталії Могилевської, а потім і хореографа.

Зазначимо, що 90-річний хореограф Григорій Чапкіс повторно потрапив до лікарні з пневмонією і зараз перебуває під наглядом лікарів.



"Температура, пульс, тиск в нормі. А ось легкі пустують. Весь час напихають мене ліками. Вже сидіти нема на чому - стільки уколів мені роблять. Апетиту немає, води треба пити багато, а я не хочу. Це моя проблема", - зізнався суддя "Танців з зірками" в одному із останніх інтервью.

Чапкіс висловив велику подяку за підтримку, підкресливши, що це має для нього зараз величезне значення.

А підтримка дійсно є. Його колеги і друзі Могилевкая і Яма вирішили підбадьорити хореографа яскравими кадрами одного з його виступів. На кадрі також можна помітити українську прийму-балерину Катерину Кухар.

"Маестро в справі!",- йдеться у підписі на відео.

На опублікованих кадрах, Григорій Миколайович відпалював так, ніби йому не 90, а 20 років.





Нагадаємо, що Велелюбний Чапкіс поліз цілуватися до Булітко

Як повідомляла Politeka, Молоденький Чапкіс ширяє над сценою, порушуючи закони гравітації

Також Politeka писала, що Син 90-річного Чапкіса оприлюднив фото з родиною









