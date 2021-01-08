З'явилися подробиці про стан 90-річного хореографа Григорія Чапкіса, який повторно потрапив до лікарні з пневмонією

Чапкіс розповів, що з ним сталося, передає «Гордон».

"З 12-ї міськлікарні мене виписали в перших числах січня, щоб я продовжував лікування вдома під наглядом лікаря поліклініки. Коли я пішов туди оформлятися, лікарі переглянули мою справу і сказали, що запалення легенів триває і мене треба негайно госпіталізувати. Таким чином, я втретє потрапив до лікарні", - розповів хореограф.

Зараз Чапкіс перебуває на лікуванні в лікарні «Феофанія». Китайського вірусу у нього немає. Тест дав негативний результат.

"Температура, пульс, тиск в нормі. А ось легкі пустують. Весь час напихають мене ліками. Вже сидіти нема на чому-стільки уколів мені роблять. Апетиту немає, води треба пити багато, а я не хочу. Це моя проблема", - зізнався суддя"Танців з зірками".

Чапкіс висловив велику подяку за підтримку, підкресливши, що це має для нього зараз величезне значення

"Я вдячний всім, хто про мене піклується, пам'ятає. Єдине, що мене ще тримає на цій землі – спортдзвінки друзів і знайомих. Це найкращі ліки. Мене в найважчу хвилину підтримав ректор [Київського університету імені Бориса Грінченка Віктор] Огнев'юк. Я всім так вдячний! Скільки я тут буду лежати, не знаю», – зазначив Чапкіс.

Наприкінці грудня повідомлялося, що Григорія Чапкіса доставили в лікарню на машині "швидкої допомоги". Артиста поклали в стаціонар і поставили діагноз " двостороння пневмонія", але тест на китайський вірус показав негативний результат. Суддя "Танців з зірками" зізнався, що боїться смерті, а також переживає за здоров'я своєї нової дружини. Тоді він пройшов курс лікування антибіотиками і повернувся додому.

Повідомлялося, що Чапкіс після лікування відчував себе значно краще.

Нагадаємо, що велелюбний Чапкіс поліз цілуватися до Булітко.

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