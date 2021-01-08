Появились подробности о состоянии 90-летнего хореографа Григория Чапкиса, который повторно попал в больницус пневмонией

Чапкис рассказал, что с ним произошло, передает «Гордон».

"Из 12-й горбольницы меня выписали в первых числах января, чтобы я продолжал лечение дома под наблюдением врача поликлиники. Когда я пошел туда оформляться, врачи пересмотрели мое дело и сказали, что воспаление легких продолжается и меня надо немедленно госпитализировать. Таким образом, я третий раз попал в больницу", - рассказал хореограф.

Сейчас Чапкис находится на лечении в больнице «Феофания». Китайского вируса у него нет. Тест дал отрицательный результат.

«Температура, пульс, давление в норме. А вот легкие шалят. Все время пичкают меня лекарствами. Уже сидеть не на чем – столько уколов мне делают. Аппетита нет, воды надо пить много, а я не хочу. Это моя проблема», - признался судья "Танців з зірками".

Чапкис выразил большую благодарность за поддержку, подчеркнув, что это имеет для него сейчас огромное значение

«Я признателен всем, кто обо мне заботится, помнит. Единственное, что меня еще держит на этой земле, – звонки друзей и знакомых. Это самое лучшее лекарство. Меня в самую тяжелую минуту поддержал ректор [Киевского университета имени Бориса Гринченко Виктор] Огневьюк. Я всем так благодарен! Сколько я тут буду лежать, не знаю», – отметил Чапкис.

В конце декабря сообщалось, что Григория Чапкиса доставили в больницу на машине "скорой помощи". Артиста положили в стационар и поставили диагноз "двухсторонняя пневмония", но тест на китайский вирус показал отрицательный результат. Судья "Танців з зірками" признался, что боится смерти, а также переживает за здоровье своей новой жены. Тогда он прошел курс лечения антибиотиками и вернулся домой.

Сообщалось, что Чапкис после лечения чувствовал себя значительно лучше.

Напомним, что любвеобильный Чапкис полез целоваться к Булитко.

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