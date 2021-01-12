Судья шоу "Танці з зірками" Григорий Чапкис уже поправляется после болезни, но тяжелые симптомы все еще беспокоят его

Как передает Politeka.net, 12 января знаменитого хореографа выписали из больницы, где он долгое время томился практически без движения. 90-летний Григорий Чапкис рассказал о своем состоянии изданию "Гордон".

Танцор пожаловался, что в медучреждениях ему практически нельзя было гулять и разминать ноги, а потому телу сейчас тяжело двигаться. Знаменитость готовится понемногу тренироваться и восстанавливать свое состояние.

"Я только что переступил порог своего дома. Сегодня вышел из больницы. В двух больницах я в общей сложности провел месяц. Там негде было ходить. В коридор не выпускали. Я почти все время лежал. У меня сейчас большая слабость. Голова кружится и ноги тяжелые. Надо расходиться, вернуть себе форму. Морально мне уже намного лучше", – высказался Григорий Чапкис.

В декабре стало известно, что хореографа госпитализировали в киевской больнице и диагностировали двустороннюю пневмонию. В конце месяца Григория отпустили домой, но уже 6 января он снова оказался на больничной койке. Сам Чапкис вскоре признался, что врачи испугались за его жизнь и отправили лечиться в "Феофанию".

Во время болезни танцор выходил на связь с журналистами и неоднократно рассказывал о своем состоянии. По словам Григория, он начал бояться смерти и переживать за свою новую супругу, с которой только недавно сыграл четвертую по счету свадьбу.

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