Суддя шоу "Танці з зірками" Григорій Чапкіс виписався з лікарні, але все ще не може оговтатися після важкої хвороби

Як повідомляє Politeka.net, останній місяць 90-річний хореограф лікувався від двосторонньої пневмонії, яка наздогнала його напередодні Нового року. У коментарі виданню "Гордон" знаменитість розповів про свій нелегкий стан після виписки.

Лікарі відпустили Григорія Чапкіса додому 12 січня, і він радий опинитися в рідних стінах після довгого перебування в медустановах. Танцюрист зазначив, що втратив свою форму, адже мало рухався і майже весь час лежав. Незважаючи на хворобливий стан, зірка сподівається незабаром приступити до тренувань.

"Я тільки що переступив поріг свого будинку. Сьогодні вийшов з лікарні. У двох лікарнях я в цілому провів місяць. Там ніде було ходити, в коридор не випускали", - зізнався Григорій Чапкіс журналістам. - "У мене зараз велика слабкість. Голова паморочиться і ноги важкі. Треба розходитися, повернути собі форму. Морально мені вже набагато краще".

Хореографа поклали в одну зі столичних лікарень у грудні у важкому стані. Сам Григорій Чапкіс зізнався, що в той момент дуже боявся померти, а також побоювався, що заразив китайським вірусом свою нову дружину. У той же час, український метр здивував медиків своїм міцним здоров'ям, адже температура і тиск були в нормі.

29 грудня його виписали і дозволили зустріти Новий рік з сім'єю, але відразу після Різдва, 8 січня, танцюристу знову стало гірше, лікарі злякалися за літнього артиста і екстрено госпіталізували його в "Феофанію".

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