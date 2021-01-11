Що зараз з суддею "Танців з зірками"

Стало відомо про діагноз, з яким 90-річний суддя "Танців з зірками» Григорій Чапкіс повторно потрапив до лікарні

Про це хореограф повідомив виданню "Гордон».

Чапкіса виписали з лікарні на початку січня, але раптово все пішло не за планом.

"Лікарі переглянули мою справу і сказали, що запалення легенів триває і мене треба негайно госпіталізувати. Таким чином, я втретє потрапив до лікарні. Тепер лежу в "Феофанії" в третьому корпусі. Лежу один в палаті, ізольований від усіх", - розповів хореограф.

При цьому він уточнив, що китайського вірусу у нього не виявили, тест виявився негативний.

Чапкіс також розповів, як зараз почувається.

"Температура, пульс, тиск в нормі. А ось легкі пустують. Весь час напихають мене ліками. Вже сидіти нема на чому-стільки уколів мені роблять. Апетиту немає, води треба пити багато, а я не хочу. Це моя проблема", - зізнався він.

Чапкіс висловив величезну подяку всім, хто його підтримує.

Нагадаємо, наприкінці грудня повідомлялося, що Григорія Чапкіса доставили в лікарню на машині "швидкої допомоги". Артиста поклали в стаціонар і поставили діагноз "двостороння пневмонія"

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