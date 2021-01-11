Что сейчас с судьей «Танців з зірками»

Стало известно о диагнозе, с которым 90-летний судья "Танцев со звездами» Григорий Чапкис повторно попал в больницу

Об этом хореограф сообщил изданию "Гордон».

Чапкиса выписали из больницы в начале января, но внезапно все пошло не по плану.

"Врачи пересмотрели мое дело и сказали, что воспаление легких продолжается и меня надо немедленно госпитализировать. Таким образом, я в третий раз попал в больницу. Теперь лежу в "Феофании" в третьем корпусе. Лежу один в палате, изолированный от всех", - рассказал хореограф.

При этом он уточнил, что китайского вируса у него не обнаружили, тест оказался отрицательный.

Чапкис также рассказал, как сейчас себя чувствует.

"Температура, пульс, давление в норме. А вот легкие шалят. Все время пичкают меня лекарствами. Уж сидеть не на чем-столько уколов мне делают. Аппетита нет, воды надо пить много, а я не хочу. Это моя проблема", - признался он.

Чапкис выразил огромную благодарность всем, кто его поддерживает.

Напомним, в конце декабря сообщалось, что Григория Чапкиса доставили в больницу на машине "скорой помощи". Артиста положили в стационар и поставили диагноз " двусторонняя пневмония"

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