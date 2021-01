Внучка 90-річного хореографа та судді "Танців з зірками" Григорія Чапкіса Анна Сафрончик нещодавно розповіла про трагедію в родині

Відомо, що Анна будує кар'єру в Італії, передає Politeka.net. Внучка легенди "Танців з зірками" працює моделлю й актрисою.

Дівчина також активно веде сторінку в Instagram, де нещодавно розповіла про трагедію в родині.

Як виявилося, померла улюблена бабуся Анни, Ліда.

Дівчина шкодувала, що не змогла дати бабусі турботи, побути з нею в останні дні.

Однак все ж в новому пості через біль втрати внучка Чапкіса знайшла в собі сили написати, що життя триває.

Красуня опублікувала пост, поставши на фото в красивому чорному топіку, який показала, розчахнувши блакитну сорочку. Знімок Сафрончик підкріпила словами пісні групи Queen "The Show Must Go On".

"Шоу має продовжуватися...

Шоу має продовжуватися

Моє серце розбивається всередині

Мій макіяж тане

Але я продовжу посміхатися", - написала артистка.

За три години пост зібрав понад 10 тисяч лайків і багато коментарів. Користувачі мережі підтримували Анну.

Нагадаємо, Анна Сафрончик народилася у сім'ї тенора Євгена Сафрончика і балерини Лілії Чапкіс (дочки Григорія Миколайовича від першого шлюбу). Коли дівчинці було 13 років сім'я емігрувала до Італії.

Дівчина стала володаркою титлу "Міс Тоскана" у 1998 році, а у 2000 виконала роль у фільмі "Ласкаво просимо, Албанія".

Зараз зірка продовжує зніматися у фільмах і серіалах.

