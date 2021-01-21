Внучка 90-летнего хореографа и судьи "Танців з зірками" Григория Чапкиса Анна Сафрончик сообщила о трагедии в семье

На своей странице в Instagram итальянская модель и актриса украинского происхождения опубликовала трогательный пост, посвященный своей покойной бабушке, передает Politeka.net. Внучка легенды "Танців з зірками" опубликовала черно-белое фото, на котором она со старенькой родственницей лучезарно улыбаются.

"Удачного путешествия, моя любимая бабушка. Безмерная боль потерять тебя...Ты будешь жить вечно в наших сердцах. Покойся с миром, бабушка Лида", — написала Анна Сафрончик под снимком.

Поклонники в комментариях поддержали актрису и выразили свои соболезнования: "Анна, мне так жаль, я всегда рядом с тобой", "Соболезнования, Анна ... крепкие объятия 🙏", "мать, бабушка, наши близкие в преклонном возрасте - наше самое ценное достояние", "Да будет ей пухом земля. Соболезнования", "Фото такое милое.... Она всегда будет с тобой в другом виде ❤️".

Отметим, Анна родилась в Киеве в семье тенора Евгения Сафрончика и балерины Лилии Чапкис (дочери Григория Николаевича от первого брака).

Когда внучке Григория Чапкиса было 13 лет, родители эмигрировали в Италию. В 1998 году девушка победила в конкурсе красоты «Мисс Тоскана». А в 2000 году дебютировала в кино в фильме «Добро пожаловать, Албания». С тех пор Сафрончик снимается как в художественных картинах, так и телесериалах.