Внучка судьи шоу «Танці з зірками» Григория Чапкиса Анна Сафрончик с трудом переживает трагедию, произошедшую в их семье

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм девушка опубликовала еще одно послание своей умершей бабушке Лиде. Итальянская актриса и модель Анна поблагодарила всех своих подписчиков за слова сочувствия и написала еще несколько приятных воспоминаний о бабушке.

«У тебя было сильное сердце. Ты была яркой и надежной до конца. Спасибо за это», - отметила Анна, вспоминая, что бабушка записывала им видео из Киева и всегда улыбалась.

Сафрончик сожалеет, что не смогла дать бабушке последней заботы, побыть с ней в последние ее дни.

«До свидания, столп моего сердца», - написала Анна.

В комментариях девушке вновь принесли слова сочувствия.

«Я понимаю, что ты чувствуешь, и крепко тебя обнимаю», «Приношу соболезнования вам и вашей семье. Я тебя очень крепко обнимаю», «Еще 5 дней назад потеряла бабушку. Соболезнования», - пишут пользователи сети.

Отметим, что в день смерти бабушки Анна опубликовала у себя в сети фото с родственницей. На снимке старенькая бабушка лучезарно улыбалась.

Напомним, что трагедия в семье Чапкиса, внучка легенды "Танців з зірками" показала последнее фото: "Безмерная боль потерять тебя".

Как сообщала Politeka, сын Григория Чапкиса из «Танців з зірками» показал эффектную жену-американку и красавцев-сыновей: «Старший похож на…».

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