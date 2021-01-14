Син 90-річного Григорія Чапкіса Грег похвалився ефектною дружиною і маленькими синами

Як пише Politeka.net, фото з родиною Грег публікує у себе в Instagram. 41-річний танцюрист, судячи з фото, справжній сім'янин. Він проводить свята в сімейному колі і ділиться цим з шанувальниками.

Так, на одному з останніх знімків він з дружиною Ембер і синами Миколою і Максимом позують на дивані в святкових головних уборах. Відомо, що Ембер і Грег разом вже 20 років, вісім з яких у шлюбі. Ембер - ефектна блондинка з білосніжними зубами і відмінною фігуркою.

Відомо, що дружина цілком підтримує бізнес і стиль життя Грега. Вона допомагає йому розвивати школу Chapkis Dance.

У коментарях під фото з дружиною і синами Грегу залишили масу привітань і компліментів. Судячи з коментарів, після появи в Україні та участі в одному з ефірів «Танців з зірками», у молодшого Чапкіса з'явилося багато шанувальників з України.

"Ви круті", "Старший схожий на тата, а менший на маму!", "Зі святом, прекрасна сім'я!", "Спасибі, Я бажаю вам всього найкращого", "з Різдвом, сім'я", "дуже мила сім'я!",- пишуть користувачі Мережі.

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