Внучка 90-річного хореографа та судді "Танців з зірками" Григорія Чапкіса Ганна Сафрончик повідомила про трагедію в родині

На своїй сторінці в Instagram італійська модель і актриса українського походження опублікувала зворушливий пост, присвячений своїй покійній бабусі, передає Politeka.net. Внучка легенди "Танців з зірками" опублікувала чорно-біле фото, на якому вона зі старенькою родичкою променисто посміхаються.

"Вдалої подорожі, моя люба бабуся. Безмірний біль втратити тебе...Ти будеш жити вічно в наших серцях. Спочивай з миром, бабуся Ліда", - написала Анна Сафрончик під знімком.

Шанувальники в коментарях підтримали актрису і висловили свої співчуття: "Анна, мені так шкода, я завжди поруч з тобою", "співчуття, Анна ... міцні обійми 🙏", "мати, бабуся, наші близькі в похилому віці-наше найцінніше надбання", "Хай буде їй пухом земля. Співчуття", "Фото таке миле.... Вона завжди буде з тобою в іншому вигляді ❤️".

Відзначимо, Анна народилася в Києві в родині тенора Євгена Сафрончика і балерини Лілії Чапкіс (дочки Григорія Миколайовича від першого шлюбу).

Коли внучці Григорія Чапкіса було 13 років, батьки емігрували до Італії. У 1998 році дівчина перемогла в конкурсі краси «Міс Тоскана». А в 2000 році дебютувала в кіно у фільмі «Ласкаво просимо, Албанія». З тих пір Сафрончик знімається як в художніх картинах, так і телесеріалах.