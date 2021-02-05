Внучка 90-летнего хореографа и судьи "Танців з зірками" Григория Чапкиса Анна Сафрончик произвела фурор соблазнительным фото
Как передает Politeka.net, 40-летняя итальянская модель и актриса опубликовала свежий снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в пикантном наряде и в не менее жаркой позе.
Так, Анна расположилась на скамье, кокетливо закинув ногу на ногу. На девушке было элегантное обтягивающее мини-платье черного цвета с бахромой вместо рукавов. Внучка Чапкиса показала все свое великолепие - наряд самым выгодным образом подчеркнул ее изящную красоту.
Анна распустила волосы, уложив их на плечи. Внучка Чапкиса не стала делать яркий макияж, решив соблазнить публику своей естественной красотой. Минимум косметики с акцентом на глаза - как раз то, что нужно.
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"У всех нас есть как свет, так и тьма. Важно то, на чьей стороне мы действуем. Вот кто мы есть. (Гарри Поттер)", - поделилась философской цитатой Сафрончик.
Пользователи кинулись обсуждать увиденное, щедро наградив Анну комплиментами:
"😘 ты выглядишь великолепно"
"Твоя красота ❤️"
"Чудесная солнечная красота ❤️"
"Какая сумасшедшая малышка😍"
"Ты мой свет в темные времена"
"💘 Моя сладкая и драгоценная звезда 😘 ты все, что есть самое красивое, чудесное, 💘 Ты прекрасная и особенная..."
"Ты просто несбыточная мечта..."
"Белый лебедь и черный лебедь: вечный конфликт, в котором нет победителей и проигравших"
"Что ж, уверен, что я вижу в тебе только великолепие!!! 😘"
Напомним, внучка Чапкиса из "Танців з зірками" после трагедии в семье поразила откровенным фото: "Но я продолжу...".
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