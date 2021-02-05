Внучка 90-летнего хореографа и судьи "Танців з зірками" Григория Чапкиса Анна Сафрончик произвела фурор соблазнительным фото

Как передает Politeka.net, 40-летняя итальянская модель и актриса опубликовала свежий снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в пикантном наряде и в не менее жаркой позе.

Так, Анна расположилась на скамье, кокетливо закинув ногу на ногу. На девушке было элегантное обтягивающее мини-платье черного цвета с бахромой вместо рукавов. Внучка Чапкиса показала все свое великолепие - наряд самым выгодным образом подчеркнул ее изящную красоту.

Анна Сафрончик

Анна распустила волосы, уложив их на плечи. Внучка Чапкиса не стала делать яркий макияж, решив соблазнить публику своей естественной красотой. Минимум косметики с акцентом на глаза - как раз то, что нужно.

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"У всех нас есть как свет, так и тьма. Важно то, на чьей стороне мы действуем. Вот кто мы есть. (Гарри Поттер)", - поделилась философской цитатой Сафрончик.

Пользователи кинулись обсуждать увиденное, щедро наградив Анну комплиментами:

"😘 ты выглядишь великолепно"

"Твоя красота ❤️"

"Чудесная солнечная красота ❤️"

"Какая сумасшедшая малышка😍"

"Ты мой свет в темные времена"

"💘 Моя сладкая и драгоценная звезда 😘 ты все, что есть самое красивое, чудесное, 💘 Ты прекрасная и особенная..."

"Ты просто несбыточная мечта..."

"Белый лебедь и черный лебедь: вечный конфликт, в котором нет победителей и проигравших"

"Что ж, уверен, что я вижу в тебе только великолепие!!! 😘"

Напомним, внучка Чапкиса из "Танців з зірками" после трагедии в семье поразила откровенным фото: "Но я продолжу...".

Как сообщала Politeka, сын 90-летнего Чапкиса из "Танців з зірками" показал, что унаследовал от отца, зажигательные кадры: "Браво!"

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