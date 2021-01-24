Сын 90-летнего судьи «Танців з зірками» Григория Чапкиса Грег продемонстрировал свои навыки в зажигательном танце
42-летний живет в Сан-Франциско и преподает танцы в стиле хип-хоп в собственной студии. Хореограф поделился новым видео на своей странице в Инстаграм, сообщает Politeka.net.
Так, на кадрах Грег продемонстрировал собственные танцевальные навыки под современную музыку. Хореограф танцует в подобающей для его стиля одежде: свободных штанах, кепке и толстовке с капюшоном. Чапкис-младший демонстрирует отточенные и мощные движения и талант, явно унаследованный от отца.
В подписи к видео хореограф поблагодарил всех, кто принял участие в его недавнем уроке.
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В комментариях поклонники оценили талант хореографа.
«Вперед, бро», «Идеально», «Я так тобой восхищаюсь», «Выглядит весело»», «Круто», «Ты просто не стареешь», «Браво», - пишут люди.
Ранее мы писали, что Грег проводит праздники в семейном кругу и делится этим с поклонниками.
Так, на одном из последних снимков он с женой Эмбер и сыновьями Николаем и Максимом позируют на диване в праздничных головных уборах. Известно, что Эмбер и Грег вместе уже 20 лет, восемь из которых в браке. Эмбер – эффектная блондинка с белоснежными зубами и отменной фигуркой.
Напомним, 90-летний Чапкис рассказал о тяжелых последствиях болезни и заточении: "Не выпускали...".
Как сообщала Politeka, сын Григория Чапкиса из «Танців з зірками» показал эффектную жену-американку и красавцев-сыновей: «Старший похож на…».
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