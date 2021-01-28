Внучка 90-летнего хореографа и судьи "Танців з зірками" Григория Чапкиса Анна Сафрончик похвасталась натуральной красотой, показав лицо крупным планом

На своей странице в Instagram итальянская модель и актриса украинского происхождения продемонстрировала, как выглядит с минимумом макияжа, и рассказала об уходе за кожей и волосами, передает Politeka.net.

На новом портретном фото 40-летняя звезда выглядит невероятно свежо и молодо, на лице не видно ни единой глубокой морщины. Сафрончик позирует в простой пижаме под цвет ее глаз, волосы без намека на седину актриса оставила распущенными.

Поклонники в комментариях сразу же засыпали внучку Григория Чапкиса комплиментами: "С каждым днем ​​ты становишься все красивее❤️; Вы прекрасно выглядите: безмятежная женщина, живая чувственность 🌹💥🔥; милая и красивая звезда; Что за кукла❤️; Ты всегда милая Анна🙌😘; Одна из самых красивых женщин".

Отметим, Анна родилась в Киеве в семье тенора Евгения Сафрончика и балерины Лилии Чапкис (дочери Григория Николаевича от первого брака). Когда ей было 13 лет, родители эмигрировали в Италию. В 1998 году девушка победила в конкурсе красоты «Мисс Тоскана», в 2000 — дебютировала в кино, с тех пор Сафрончик снимается в художественных картинах и телесериалах.

Напомним, внучка Чапкиса из "Танців з зірками" после трагедии в семье поразила откровенным фото: "Но я продолжу...".

Как сообщала Politeka, сын 90-летнего Чапкиса из "Танців з зірками" показал, что унаследовал от отца, зажигательные кадры: "Браво!"

Также Politeka писала, что 90-летний Григорий Чапкис борется с последствиями тяжелого недуга, больше не до танцев.