Что с ним сейчас

Украинский хореограф и судья шоу "Танці з зірками" Григорий Чапкис недавно выписался из больницы, после повторной госпитализации

Хореограф рассказал, как проходит его восстановление, передает ТСН.ua. 12 января он оказался дома после почти месяца госитализации двух больницах. Там он почти все время был в лежачем положении, не выпускали даже в коридор.

По словам Григория Николаевича, он до сих пор не оправился и чувствует себя плохо. Восстановление после болезни затянулось. Больше информации пообещал предоставить, когда станет ему лучше.

«Хорошего ничего не скажу, чувствую себя плохо», - сказал хореограф.

Напомним, Чапкиса положили в одну из столичных больниц в декабре в тяжелом состоянии. Результат двух тестов на коронавирус был отрицательным. Впрочем, врачи не утверждали, что звезда не подхватил COVID-19.

29 декабря Чапкиса выписали и позволили встретить Новый год с семьей, но сразу после Рождества, 8 января, танцору снова стало хуже, врачи испугались за пожилого артиста и экстренно госпитализировали его в "Феофанию".

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