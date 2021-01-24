Син 90-річного судді "Танців з зірками" Григорія Чапкіса Грег продемонстрував свої навички в запальному танці

42-річний живе в Сан-Франциско і викладає танці в стилі хіп-хоп у власній студії. Хореограф поділився новим відео на своїй сторінці в Instagram, повідомляє Politeka.net.

Так, на кадрах Грег продемонстрував власні танцювальні навички під сучасну музику. Хореограф танцює в належній для його стилю одязі: вільних штанях, кепці і толстовці з капюшоном. Чапкіс-молодший демонструє відточені і потужні рухи і талант, явно успадкований від батька.

У підписі до відео хореограф подякував усім, хто взяв участь у його недавньому уроці.

У коментарях шанувальники оцінили талант хореографа.

"Вперед, бро", "ідеально", "я так тобою захоплююся", "виглядає весело", "Круто", "ти просто не старієш", "Браво", - пишуть люди.

Раніше ми писали, що Грег проводить свята в сімейному колі і ділиться цим з шанувальниками.

Так, на одному з останніх знімків він з дружиною Ембер і синами Миколою і Максимом позують на дивані в святкових головних уборах. Відомо, що Ембер і Грег разом вже 20 років, вісім з яких у шлюбі. Ембер-ефектна блондинка з білосніжними зубами і відмінною фігуркою.

Нагадаємо, 90-річний Чапкіс розповів про тяжкі наслідки хвороби і ув'язнення: "не випускали...".

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