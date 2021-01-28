Внучка 90-річного хореографа і судді "Танців з зірками" Григорія Чапкіса Анна Сафрончик похвалилася натуральною красою, показавши обличчя крупним планом

На своїй сторінці в Instagram італійська модель і актриса українського походження продемонструвала, як виглядає з мінімумом макіяжу, і розповіла про догляд за шкірою і волоссям, передає Politeka.net.

На новому портретному фото 40-річна зірка виглядає неймовірно свіжо і молодо, на обличчі не видно жодної глибокої зморшки. Сафрончик позує в простій піжамі під колір її очей, волосся без натяку на сивину актриса залишила розпущеним.

Шанувальники в коментарях відразу ж засипали внучку Григорія Чапкіса компліментами:"з кожним днем ти стаєш все красивіше❤️; ви чудово виглядаєте: безтурботна жінка, жива чуттєвість🌹 💥 🔥; мила і красива зірка; що за лялька❤️; ти завжди мила Анна🙌 😘; одна з найкрасивіших жінок".

Відзначимо, Анна народилася в Києві в родині тенора Євгена Сафрончика і балерини Лілії Чапкіс (дочки Григорія Миколайовича від першого шлюбу). Коли їй було 13 років, батьки емігрували до Італії. У 1998 році дівчина перемогла в конкурсі краси «Міс Тоскана», в 2000 — дебютувала в кіно, з тих пір Сафрончик знімається в художніх картинах і телесеріалах.

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