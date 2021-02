На сім'ю хореографа і суддю "Танців з зірками" Григорія Чапкіса обрушилася біда, син звернувся до друзів і фанатів

Син легендарного судді "Танців з зірками" Григорія Чапкіса звернувся у своєму сторіс Instagram до друзів за підтримкою. Він попросив молитися за свого батька, який потрапив в госпіталь кілька днів тому і знаходиться в реанімації, пише Politeka.net.

Відомо, що це третя госпіталізація легендарного судді з грудня, коли той потрапив до лікарні з двосторонньою пневмонією.

41-річний виконавець хіп-хопу, що живе в Америці, Грег, написав, що з батьком "не добре", і попросив молитися за нього.

"Please pray far my dad. He is not doing well... "(будь ласка, моліться за мого батька. З ним не все добре), - написав Грег.

19 грудня Григорій Чапкіс потрапив до лікарні, два тести на коронавірус, не підтвердили наявність хвороби в артиста. Напередодні нового року Чапкіса виписали. Однак у січні знову відбулися погіршення. На ситуацію впливає поважний вік Чапкіса, адже в такому віці важко переносити серйозні захворювання.

9 лютого 90-річний хореограф потрапив до лікарні втретє. Йому скувало спину і ноги і він перебував у реанімації.

Раніше ми писали, що Григорій Чапкіс скаржився на тривале відновлення після хвороби. В середині січня його виписали з лікарні, але артисту знадобилося багато сил, щоб повернутися до колишнього життя.

Нагадаємо, 90-річного Чапкіса рятують лікарі, зірка "Танців з зірками" в реанімації: "важко дихати…".

Раніше Politeka писала, що красуня-внучка Чапкіса з " Танців з зірками "в чорному міні показала всю свою пишність:" нездійсненна мрія..."

Також на Politeka ми розповідали, що 90-річний Чапкіс бореться з наслідками важкої недуги, більше не до танців: "хорошого нічого...".