Что сейчас с легендарным хореографом

Сын хореографа и судьи "Танців з зірками" Григория Чапкиса, Грег показал, как сумел порадовать вернувшегося домой после реанимации отца

42-летний Грег пошел по стопам отца, у него есть своя школа танцев Chapkis Dance, он регулярно проводит мастер-классы и делает различные постановки. Одно из своих творений он показал отцу и заставил гордиться собой.

«Я так рад, что мой отец гордится мной… Пожалуйста, Боже, помоги ему восстановиться…», - написал Грег в Сторис Инстаграм, где показала фото, как Григорий Чапкис, лежа в постели смотрит на ноутбуке танцевальную постановку. При этом можно заметить, что у него забинтованы рука.

Как известно, в феврале 90-летний Григорий Чапкис оказался в реанимации с осложнениями после пневмонии. До этого он был госпитализирован дважды: в декабре и в январе.

Также Гре Чапкис показал фото с семейного архива, которые висят у Григория Чапкиса на стене.

Так, среди прочих кадров там нашлось фото самого Грега с отцом.

Грег Чапкис в три года.

Грег Чапкис когда он только открыл танцевальную студию.

Грег Чапкис родился в 1979 году. Он – сын Григория Чапкиса от второго брака. Чапкис-старший женился на матери Грега, Наталье в 1980 году. Сейчас она, как и Грег, проживает в Сан-Франциско.

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