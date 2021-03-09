Красивая внучка Григория Чапкиса рассказала, что она думает о судьбе женщин
Как сообщает Politeka.net, известный хореограф Григорий Чапкис всю жизнь занимается танцами, но любимое дело не стало преградой для семейных отношений.
Известно, что артист был несколько раз женат. У него есть дети и внуки.
Одна из внучек живет в далекой Италии, ее зовут Анна Сафрончик. Девушка не пошла по стопам деда, предпочла карьеру модели и актрисы. Она уже успела сняться в нескольких фильмах и сериалах.
Анна Сафрончик на своей странице делится с фанатами различными цитатами и мыслями. Каждое свое новое фото знаменитость сопровождает глубокомысленными изречениями, очень нравящиеся фанатам.
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Например, недавно Сафрончик опубликовала фотографию, где позирует в черном наряде. Сама красавица полулежит на подушках. Волосы Анна не стала собирать в прическу, а свободно распустила.
В этот раз Анна выбрала цитату принадлежащую женщине, которая получила Нобелевскую премию за открытие в области физиологии и медицине. Это случилось в 1986 году. Звали ее Рита Леви Монтальчини.
Знаменитость рассуждала о борьбе. Монтальчини говорила о том, что женщина является позвоночником общества, поэтому им приходится драться вдвойне. Одновременно женщина находится на двух ролях, частная и социальная.
"Женщинам всегда приходилось драться вдвойне. Они всегда должны были нести два веса, частный и социальный. Женщины - это позвоночник общества. Счастливого 8 Марта всем женщинам! Быть сильными!!" - желает Анна Сафрончик.
Напомним, внучка Чапкиса Анна покорила итальянцев своей красотой.
Как сообщала Politeka, итальянская внучка Чапкиса показала кружевное белье.
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