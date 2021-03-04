Внучка Народного артиста Украины Григория Чапкиса Анна Сафрончик подсказала секрет, как сохранить молодость
Как сообщает Politeka.net, внучка известного украинского хореографа и Народного артиста Григория Чапкиса Анна Сафрончик построила успешную актерскую и модельную карьеру в Италии. 40-летняя красотка активный пользователь Instagram, где часто радует поклонников яркими публикациями о своей жизни. Так, недавно звезда показала в микроблоге милое фото, а в подписи к нему поделилась советом с женщинами.
На новом снимке Анну можно увидеть во всей ее естественной красоте, надо сказать, что она совсем не выглядит на свои годы, наоборот – молода и свежа. На новом снимке актриса позирует в момент, когда делает уходовую процедуру для лица перед сном. На ней видно черный кружевной топик, волосы распущены, а на лице совсем нет макияжа. Она держит у щеки пипетку со средством для кожи и внимательно смотрит в объектив ясными синими глазами.
В подписи к фотографии Анна поделилась советом для всех женщин. "Найдите время только для себя. Любимой. Никто другой не сделает этого лучше. Регенерируйте свою кожу ночью, чтобы она сияла все больше и больше с каждым днем", - написала модель. Поклонники в восторге от нового фото звезды, ее засыпают комплиментами и восторженными комментариями.
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