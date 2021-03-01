Внучка 91-летнего хореографа и судьи "Танців з зірками" Григория Чапкиса Анна Сафрончик продолжает поражать публику своей красотой
Как сообщает Politeka.net, в своем Instgaram Анна разместила фото празднования дня рождения. На кадрах, которые стали доступны публике девушка позирует вместе со своей подругой. Они оперлись о деревянный заборчик, с видом на прекрасные пейзажи, ярко-зеленые холмы и цветущие деревья.
Девушки приятно разговаривали, и смеялись. Анна на фото вышла очень очаровательной, впрочем, как и ее подруга Изабелла.
Поклонники Анны прокомментировали увиденное, присоединившись к поздравлениям.
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"С днём рождения, Иза❤️", "Как красиво! 🙌❤️", "Привет ты красивая. С днём рождения!", "Красиво❤️❤️❤️❤️❤️", "Обе прекрасны", "Привет, девочки, вы обе прекрасно выглядите, у вас всегда улыбка, вас всегда любовь с надеждой на счастье".
Несколько кадров мы "нарезали из сторис модели и актрисы в Instagram.
Известно, что девушка, внучка знаменитого хореографа, живет в Италии, и занимается модельным бизнесом.
Кроме того Анна в 1998 году победила в конкурсе красоты "Мисс Тоскана". А в 2000 году дебютировала в кино в фильме "Добро пожаловать, Албания". С тех пор Сафрончик связала свою жизнь с кино, теперь она снимается как в художественных картинах, так и телесериалах.
Напомним, что внучка Чапкиса из "Танців з зірками" свела с ума темпераментных итальянцев своей естественной красотой: "Что за...".
Как сообщала Politeka красотка-внучка Чапкиса показала упругий пресс на занятиях по йоге, и это в 40 лет: "Ах, какая женщина".
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