Внучка знаменитого украинского танцора и судьи шоу «Танці з зірками» Григория Чапкиса поделилась стильным фото прямо из спальни

40-летняя Анна Сафрончик давно живет и работает в Италии. Она успела зарекомендовать себя, как известная модель и актриса с украинскими корнями. Красотка любит делиться в Инстаграм своими фото, на которых демонстрирует разные утонченные образы. Как сообщает Politeka.net, на этот раз внучка Чапкиса показала, как расслабляется дома.

Так, на фото Сафрончик лежит на кровати и читает книгу. На ней элегантный костюм в виде черной юбки и женственной белой блузы с открытыми плечами. Дополняют образ черные туфли на высокой шпильке.

Модель подперла голову рукой и кокетливо скрестила ножки у себя за головой. Ее длинные волосы свободно спадают ей на плечи.

Поклонники Анны в комментариях засыпали ее комплиментами.

«Красивое фото», «Безумно красивая», «Самая волшебная женщина», «Идеальная», «Фантастическая и очаровательная», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Анна опубликовала домашнее фото, на котором появилась в соблазнительном образе.

Перед камерой она появилась в коротеньком черном платье с глубоким вырезом, которое красиво подчеркнуло изящную фигурку и зону декольте, а также оголило стройные ножки.

Напомним, красотка-внучка Чапкиса из "Танців з зірками" блеснула своим ухоженным "богатством": "Без этого не могу...".

Как сообщала Politeka, внучка Чапкиса из "Танців з зірками" выросла и стала знойной красоткой, что о ней известно: "Фантастика".

Также Politeka писала, сын Чапкиса из "Танців з зірками" показал красотку-жену, которая родила ему двух сыновей: «Любовь всей жизни».