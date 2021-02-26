Внучка знаменитого украинского танцора и судьи шоу «Танці з зірками» Григория Чапкиса поделилась стильным фото прямо из спальни
40-летняя Анна Сафрончик давно живет и работает в Италии. Она успела зарекомендовать себя, как известная модель и актриса с украинскими корнями. Красотка любит делиться в Инстаграм своими фото, на которых демонстрирует разные утонченные образы. Как сообщает Politeka.net, на этот раз внучка Чапкиса показала, как расслабляется дома.
Так, на фото Сафрончик лежит на кровати и читает книгу. На ней элегантный костюм в виде черной юбки и женственной белой блузы с открытыми плечами. Дополняют образ черные туфли на высокой шпильке.
Модель подперла голову рукой и кокетливо скрестила ножки у себя за головой. Ее длинные волосы свободно спадают ей на плечи.
"Женился": сияющий Киркоров вывел в свет юную красотку, Пугачева забыта навсегда
"Женился": сияющий Киркоров вывел в свет юную красотку, Пугачева забыта навсегда
"Люди сгорают за несколько дней": врач рассказал о катастрофической ситуации на Закарпатье
Измученный болезнями 91-летний Чапкис вышел на связь и рассказал, что с ним сейчас: "Уже три дня..."
Анджелина Джоли красиво изогнулась в море, показав свои мокрые прелести: "Афродита"
Поклонники Анны в комментариях засыпали ее комплиментами.
«Красивое фото», «Безумно красивая», «Самая волшебная женщина», «Идеальная», «Фантастическая и очаровательная», - пишут люди.
Ранее мы писали, что Анна опубликовала домашнее фото, на котором появилась в соблазнительном образе.
Перед камерой она появилась в коротеньком черном платье с глубоким вырезом, которое красиво подчеркнуло изящную фигурку и зону декольте, а также оголило стройные ножки.
Напомним, красотка-внучка Чапкиса из "Танців з зірками" блеснула своим ухоженным "богатством": "Без этого не могу...".
Как сообщала Politeka, внучка Чапкиса из "Танців з зірками" выросла и стала знойной красоткой, что о ней известно: "Фантастика".
Также Politeka писала, сын Чапкиса из "Танців з зірками" показал красотку-жену, которая родила ему двух сыновей: «Любовь всей жизни».