Внучка 90-летнего хореографа и судьи "Танців з зірками" Григория Чапкиса Анна Сафрончик удивила прекрасными локонами

40-летняя итальянская модель и актриса Анна Сафрончик, которая приходится внучкой известному хореографу Григорию Чапкису, опубликовала свежий снимок в своем блоге в Instgarm, передает Politeka.net.

В этот раз модель выбрала скромный наряд – бирюзовый гольф, чтобы акцентировать внимание фанатов на своих прекрасных локонах.

Стоит сказать, что любой наряд не может скрыть красоты и утонченности модели, что тут же замечают фанаты, которые наполняют колонку комментариев яркими смайликами, эмоджи и хвалебными словами.

Анна расположилась на красном кресле, облокотившись на край стеклянного столика. Нюдовый мейкап подчеркивает природную красоту женщины. Анна распустила волосы, уложив их на плечи. Внучка Чапкиса не стала делать яркий макияж, решив соблазнить публику своей естественной красотой.

Анна рассказала, что помогает ухаживать ей за волосами, и призналась, что без процедур по уходу за локонами просто не может обойтись:

"Без этого не смогу обходиться больше, это делает мои волосы очень мягкими и всегда идеальными!".

Фанаты откликнулись, написав Анне какая несравненно красивая и ведиколепная она девушка.

"Великолепно ❤❤❤😘😘😘", "Потрясающая красота 🌹💜🌹", "Ты великолепно выглядишь сегодня 😍😍", "Ты прекрасно выглядишь с этими волосами, я люблю тебя❤️😍", "Ты хорошо выглядишь с этими волосами, ты выглядишь красиво", "Ты красиваяааа Анна", - напсали фанаты.

Напомним, что красавица-внучка Чапкиса из "Танців з зірками" в черном мини показала все свое великолепие: "Несбыточная мечта...".

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