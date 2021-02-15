Сын хореографа и судьи "Танців з зірками" Григория Чапкиса 42-летний Грег показал свою супругу Эмбер

Сын легендарного судьи "Танців з зірками" Григория Чапкиса показал новые фото на своей странице в Инстаграм, пишет Politeka.net.

Грег Чапкис показал серию снимков, на которых позирует вместе с Эмбер. Кроме того, на некоторых кадрах он показал супругу вместе с сыновьями.

"С Днем Святого Валентина, любовь всей моей жизни", – написал сын хореографа.

Пара вместе 20 лет, восемь из которых – в браке. У супругов есть два сына – 12-летний Николай и 5-летний Максим.

Пользователи Сети пишут поздравления, а также выражают свое восхищение такой яркой парой.

Грег Чапкис родился в 1979 году. Он – сын Григория Чапкиса от второго брака. Чапкис-старший женился на матери Грега, Наталье в 1980 году. Сейчас она проживает в Сан-Франциско.

Грег родился и вырос в Украине, но уже давно проживает в США, в Сан-Франциско. Там он открыл свою школу танцев Chapkis Dance. Отметим, в отличие от отца Грег отдал предпочтение хип-хопу. Супруга Эмбер помогает ему в развитии школы.

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