Сын хореографа и судьи "Танців з зірками" Григория Чапкиса 42-летний Грег показал свою красотку-племянницу

Сын легендарного судьи "Танців з зірками" Григория Чапкиса поздравил девушку с днем рождения и показал ее фото на своей странице в Инстаграм, пишет Politeka.net.

Со снимка смотрит эффектная брюнетка с проникновенными карими глазами, которая может посоревноваться своей красотой с известными звездами шоу-бизнеса.

Отметим, вместе со своими двумя детьми и внуками Чапкис основал целый мировой танцевальный бренд - "Чапкис-денс". Старшая дочь Лилия руководит балетной школой в Италии, а сын Грегор - в Сан-Франциско. Внучка Анна стала итальянской кинозвездой и моделью. Не стала исключением и Виттория, которая накануне отпраздновала свой день рождения. Девушка руководит школой танцев.

Отметим, внучка Григория Чапкиса училась в Киевской хореографической академии. Сейчас девушка живет в Италии.

"Фантастика", - восхищаются фотографией девушки в Сети.

Виттория Чапкис - многократная победительница международных чемпионатов по современному танцу, имеет общие творческие проекты с известными танцевальными школами Америки и Украины. В 2010 году получила звание Лауреата Национального конкурса "Danza Si" г.. Флоренция, Италия.

Отметим, сам Грег Чапкис уже восемь лет женат на красотке Эмбер. При этом вместе пара уже 20 лет. У супругов есть два сына – 12-летний Николай и 5-летний Максим. Эмбер помогает мужу развивать школу танцев.

Напомним, сын Чапкиса из "Танців з зірками" показал красотку-жену, которая родила ему двух сыновей: «Любовь всей жизни».

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