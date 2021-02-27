Внучка украинского Народного артиста и легендарного члена жюри "Танців з зірками" Григория Чапкиса Анна Сафрончик занялась йогой и показала возможности своего тела.

Как сообщает Politeka.net, внучка известного украинского хореографа Григория Чапкиса 40-летняя Анна Сафрончик уже многие годы живет в Италии, где построила успешную актерскую и модельную карьеру. Красотка активный пользователь Instagram, где делится с фолловерами подробностями своей жизни. Так, недавно звезда опубликовала в своем микроблоге ряд снимков, на которых ее можно увидеть во время занятий йогой.

Как видно, на занятие Анна пришла в сером спортивном костюмчике, который состоит из короткого топика и облегающих лосин. Этот наряд и упражнения йоги только подчеркнули упругое тело и рельефный пресс модели. Волосы красотки собраны в небрежную прическу, а на ее лице легкий макияж.

В подписи к публикации Сафрончик рассказала о своих занятиях йогой: "Спасибо @iodonna_it за этот замечательный опыт. Практика йоги приносит огромную пользу в нашу жизнь; более гибкое тело, более регулярный сон, состояние большей релаксации. Таковы некоторые из положительных эффектов для здоровья, достигаемые практикой йоги. Подчеркивают это не только свидетельства самых набожных йогов, но и многочисленные научные исследования, проведенными на эту тему". Фолловеры в восторге от новых фото Анны, ее засыпают комплиментами и восхищенными комментариями.

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