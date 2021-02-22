Внучка известного украинского хореографа и судьи "Танців з зірками" Григория Чапкиса Анна Сафрончик показала очаровательное фото в сети

Как сообщает Politeka.net, внучка украинского хореографа Григория Чапкиса 40-летняя Анна Сафрончик уже долгие годы живет и строит карьеру в Италии. Красотка с украинскими генами стала успешной моделью и актрисой за пределами Родины. В своем Instagram она часто выкладывает яркие фото из своей жизни, чем непременно радует многочисленных поклонников по всему миру.

Так, недавно Анна опубликовала в микроблоге удивительное домашнее фото, на котором появилась в соблазнительном образе. Как видно, актриса присела на столик и облокотилась на огромный сияющий шар. Перед камерой она появилась в коротеньком черном платье с глубоким вырезом, которое красиво подчеркнуло изящную фигурку и зону декольте, а также оголило стройные ножки. Волосы модели распущены и небрежно уложены на одну сторону, а на ее лице легкий макияж, она с легкой ухмылкой смотрит в объектив.

В подписи к фотографии Сафрончик загадочно написала: "Наши мысли и наши представления – единственные реальные пределы наших возможностей. (Орисон Светт Марден)". Фолловеры Анны в восторге от ее нового образа, красотку засыпают комплиментами и восторженными комментариями. Некоторые отметили, что актриса, как хорошее вино – с годами только лучше.

Напомним, Красотка-внучка Чапкиса из "Танців з зірками" блеснула своим ухоженным "богатством": "Без этого не могу...".

Как сообщала Politeka, Внучка Чапкиса из "Танців з зірками" выросла и стала знойной красоткой, что о ней известно: "Фантастика".

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