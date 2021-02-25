Внучка украинского Народного артиста и члена жюри "Танців з зірками" Григория Чапкиса Анна Сафрончик элегантно позировала фотографу

Как сообщает Politeka.net, внучка известного украинского хореографа Григория Чапкиса 40-летняя Анна Сафрончик много лет назад эмигрировала в Италию где построила успешную карьеру актрисы и модели. Красотка активный пользователь Instagram, где часто радует поклонников яркими публикациями о своей жизни. Так, недавно звездная красотка показала в микроблоге милый кадр, на котором позирует в очаровательном образе.

Как видно, Анна запечатлена в темной комнате, она элегантно позирует фотографу. Перед камерой модель появилась в нарядном белоснежном пиджаке с черным воротником, который подчеркнул изящное декольте и шею. Волосы красотки зачесаны в объемную укладку, а на ее лице легкий макияж и ослепительная улыбка, которая восхитила всех ее поклонников.

В подписи к фотографии Сафрончик загадочно написала: "Просто улыбнись". Фанаты в восторге от нового фото Анны, ее засыпают комплиментами в комментариях к публикации, восхищаясь ее удивительной естественной красотой. "Женщине просто нужно взглянуть, чтобы сказать, что она хочет", "Красивая", "Что за улыбка", "Ты прекрасна", "Такая милая", - пишут в комментариях к снимку модели.

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