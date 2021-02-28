Внучка легендарного украинского танцора и судьи шоу «Танці з зірками» Григория Чапкиса Анна Сафрончик показала свою красоту крупным планом

40-летняя красотка, которая живет и работает в Италии, поделилась новым снимком в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

Так, Сафрончик опубликовала свой портрет сделанный крупным планом. На фото актриса и модель предстала во всей красе. Она счастливо улыбается, глядя прямо в камеру. Природную красоту внучки Чапкиса подчеркивает умело подобранная косметика. При этом, ее образ остается в меру естественным.

«Удачной субботы всем, счастливой итальянской субботы», - подписала Снимок Сафрончик.

Ее подписчики тут же принялись засыпать знаменитость комплиментами. Среди комментаторов было особенно много итальянских мужчин.

«Красота», «Удивительная», «Что за улыбка», «Какая красота, поднимает настроение», «Доброго дня тебе тоже красавица», «Время, кажется, остановилось», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Сафрончик опубликовала в своем микроблоге ряд снимков, на которых ее можно увидеть во время занятий йогой.

Как видно, на занятие Анна пришла в сером спортивном костюмчике, который состоит из короткого топика и облегающих лосин. Этот наряд и упражнения йоги только подчеркнули упругое тело и рельефный пресс модели.

Напомним, внучка-красотка легендарного Чапкиса с бездонным декольте заставила мужчин пищать от восторга: "Белла!".

Как сообщала Politeka, красотка-внучка Чапкиса показала упругий пресс на занятиях по йоге, и это в 40 лет: "Ах, какая женщина".

Также Politeka писала, что внучка Чапкиса из "Танців з зірками" показала, как расслабляется на кровати в кокетливой позе: "Самая волшебная".