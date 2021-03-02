Внучка знаменитого украинского танцора и судьи шоу «Танці з зірками» Григория Чапкиса показала себя в домашнем образе
40-летняя актриса и модель Анна Сафрончик, которая живет и работает в Италии, поделилась коротким видео на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.
На кадрах звезда продемонстрировала один из своих ежедневных ритуалов по уходу за кожей. Так, Анна стоит перед зеркалом и наносит на кожу лица специальную сыворотку, сопровождая свои действия рассказом на итальянском языке.
Нужно отметить, что красотка не постеснялась показать себя в максимально простом домашнем образе. Судя по кадрам, на ней черный пеньюар или же тонкий топик на лямках и с кружевной отделкой. Модель явно не стала надевать под этот наряд нижнее белье. На лице у Сафрончик отсутствует косметика, а ее волосы свободно спадают на плечи.
На кадрах модель выглядит легко и непринужденно.
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Неизвестно, как на ее публикацию отреагировали поклонники, ведь в разделе Сториз нельзя оставлять комментарии.
Ранее мы писали, что Анна разместила фото празднования дня рождения. На кадрах, которые стали доступны публике девушка позирует вместе со своей подругой. Они оперлись о деревянный заборчик, с видом на прекрасные пейзажи, ярко-зеленые холмы и цветущие деревья.
Напомним, что внучка Чапкиса из "Танців з зірками" свела с ума темпераментных итальянцев своей естественной красотой: "Что за...".
Как сообщала Politeka красотка-внучка Чапкиса показала упругий пресс на занятиях по йоге, и это в 40 лет: "Ах, какая женщина".
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