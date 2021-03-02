Внучка знаменитого украинского танцора и судьи шоу «Танці з зірками» Григория Чапкиса показала себя в домашнем образе

40-летняя актриса и модель Анна Сафрончик, которая живет и работает в Италии, поделилась коротким видео на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

На кадрах звезда продемонстрировала один из своих ежедневных ритуалов по уходу за кожей. Так, Анна стоит перед зеркалом и наносит на кожу лица специальную сыворотку, сопровождая свои действия рассказом на итальянском языке.

Нужно отметить, что красотка не постеснялась показать себя в максимально простом домашнем образе. Судя по кадрам, на ней черный пеньюар или же тонкий топик на лямках и с кружевной отделкой. Модель явно не стала надевать под этот наряд нижнее белье. На лице у Сафрончик отсутствует косметика, а ее волосы свободно спадают на плечи.

На кадрах модель выглядит легко и непринужденно.

Неизвестно, как на ее публикацию отреагировали поклонники, ведь в разделе Сториз нельзя оставлять комментарии.

Ранее мы писали, что Анна разместила фото празднования дня рождения. На кадрах, которые стали доступны публике девушка позирует вместе со своей подругой. Они оперлись о деревянный заборчик, с видом на прекрасные пейзажи, ярко-зеленые холмы и цветущие деревья.

Напомним, что внучка Чапкиса из "Танців з зірками" свела с ума темпераментных итальянцев своей естественной красотой: "Что за...".

Как сообщала Politeka красотка-внучка Чапкиса показала упругий пресс на занятиях по йоге, и это в 40 лет: "Ах, какая женщина".

Также Politeka писала, что внучка Чапкиса из "Танців з зірками" показала, как расслабляется на кровати в кокетливой позе: "Самая волшебная"