Внучка Народного артиста Украины Григория Чапкиса Анна Сафрончик удивила естественной красотой на фото у моря
Как сообщает Politeka.net, 40-летняя внучка легендарного судьи шоу "Танцы со звездами" Григория Чапкиса Анна Сафрончик много лет живет в Италии, где построила успешную актерскую и модельную карьеру. Красотка с украинскими корнями очень полюбилась итальянцам, она снялась во многих фильмах и стала героиней множества глянцев. Анна активный пользователь Instagram, где часто радует публику яркими фото и видео из своей жизни. Так, недавно модель выложила в соцсети очаровательное фото у моря, на котором показала всю свою естественную красоту.
Как видно, Анна запечатлена на фоне потрясающего морского пейзажа. На прогулку она вышла в легком светлом свитере, под которым явно нет белья, ведь просвечиваются персы. Волосы актрисы распущены и растрепаны морским бризом, а на лице нет макияжа, она внимательно смотрит в камеру.
В подписи к фотографии Сафрончик загадочно написала: "Мы должны учиться у моря импровизировать и отпускать, а у неба – не иметь ограничений и границ". Конечно же такая публикация не осталась без внимания поклонников звездной красотки, Анну тут же принялись засыпать комплиментами, восхищаясь ее необычным фото. Многие в комментариях отметили, что модель имеет просто потрясающую естественную красоту и даже не думает стареть.
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