Внучка знаменитого хореографа Григория Чапкиса актриса Анна Сафрончик дала совет всем, кто хочет мечтать.

Об этом Анна Сафрончик написала на своей странице в Іnstagram.

Всем зрителям передачи «Танці з зірками» хорошо известен 91-летний хореограф Григорий Чапкис. Несмотря на столь преклонный возраст он подвижен, бодр и энергичен. У него было несколько браков, его дети живут за границей.

Есть и внуки, одна из них актриса Анна Сафрончик живет и работает в Италии. Анна актриса и модель, родилась в Киеве в творческой семье.

В детстве родители постарались дать Сафрончик разносторонней образование, в том числе и связанное с искусством. Поэтому с юных лет внучка знаменитого деда посещала различные кружки и школы. Например, по рисованию и музыке.

Затем, когда Сафрончик исполнилось 13 лет, родители решили поменять страну проживания. Они уехали в Италию, где, уже тогда участвуя в местном конкурсе детского календаря, девочка заняла призовое место.

Следующей ступенькой к нынешней карьере стал конкурс красоты, проводимый в 1998. Сафрончик по праву достался титул «Мисс Тоскана».

Зрителям запомнилась талантливая девушка по фильмам и сериалам.

На своей странице актриса разместила серию прекрасных фотографий. В кадре можно увидеть Анну, смотрящую в окно. Примечательно, то, что сделаны снимки со стороны улицы. Звезда демонстрирует непринуждённые позы и томный взгляд. Волосы у неё распущены, а серый трикотажный жакет не прикрывает черного кружевного наряда.

Свой пост она сопроводила цитатой из Марселя Пруста, с которой Анна полностью согласна. Речь там идет о мечтах. Если немного мечтать может быть опасно, то мечтая все время это может стать лекарством.

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