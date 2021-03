Сын известного на всю страну звезды "Танців зікрками" Григория Чапкиса Грег поразил красоткой женой и сыновьями

Как передает Politeka.net, в своем сторис Инстаграм Грег разместил несколько фото с сыновьями и любимой красоткой женой Амбер Чапкис, и написал как сильно по ним скучает.

"Miss them so much", - написал известній хореограф, усилив слова печальным смайликом.

Грег известный хореограф, его семья живет в США, а он известен своими хореографическими постановками зрелищных шоу-танцев в стиле хип-хоп. Также известно, что сын Чапкиса стал автором зажигательных движений нового хита Daddy Yankee "Problema". Грег работал над клипом в паре с клипмейкером Марлоном Пенья.

На одном фото запечатлен меньший сын Грега Максим Чапкис, а на другом - Амбер и двое сынишек - Николай и Максим.

Отец хореографа - 91-летний звезда "Танців з зірками" Григорий Чапкис не так давно перенес тяжелую форму воспаления легких, при которой даже был размещен в реанимационное отделение.

Однако последние дни знаменитый танцор находится дома. Грег несколько раз обращался к друзьям и поклонникам за поддержкой-молитвой, заявляя, что отец уже совсем плох. 24 февраля, в день рождения танцора стало известно, что Григорий Чапкис пошел на поправку и уже дома.

