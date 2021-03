Син відомого на всю країну зірки "Танців зірками" Григорія Чапкіса Грег вразив красунею дружиною і синами

Як передає Politeka.net, у своєму сторіс Instagram Грег розмістив кілька фото з синами і улюбленою красунею дружиною Амбер Чапкіс, і написав як сильно за ним сумує.

"Miss them so much", - написав відомий хореограф, посиливши слова сумним смайликом.

Грег відомий хореограф, його сім'я живе в США, а він відомий своїми хореографічними постановками видовищних шоу-танців в стилі хіп-хоп. Також відомо, що син Чапкіса став автором запальних рухів нового хіта Daddy Yankee "Problema". Грег працював над кліпом у парі з кліпмейкером Марлоном Пенья.

На одному фото зображений менший син Грега Максим Чапкіс, а на іншому - Амбер і двоє синочків - Микола і Максим.

Батько хореографа-91-річний зірка" Танців з зірками " Григорій Чапкіс не так давно переніс важку форму запалення легенів, при якій навіть був розміщений в реанімаційне відділення.

Однак останні дні знаменитий танцюрист знаходиться вдома. Грег кілька разів звертався до друзів і шанувальників за підтримкою-молитвою, заявляючи, що батько вже зовсім поганий. 24 лютого, в день народження танцюриста стало відомо, що Григорій Чапкіс пішов на поправку і вже вдома.

