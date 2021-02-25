Стало известно, где сейчас судья шоу "Танцы со звездами" Григорий Чапкис, который попал в реанимацию с последствиями пневмонии

Певица Ленара Османова, поздравляя маэстро с Днем рождения, который он отмечает 24 феврала, узнала, что Чапкис уже три дня как не в больнице и готов принимать поздравления.

Хореографа уже выписали из больницы и день рождения Чапкис встретил в домашней обстановке.

«С Днём рождения, дорогой наш Григорий Николаевич! 91!) 🎉👏 Позвонила сегодня вновь, Григорий Николаевич сказал, что уже не в больнице, а три дня как - дома!) Крепкого здоровья нашему Маэстро, долгих лет жизни, энергии, сил, вдохновения!!! P.S. Тёплые фото-воспоминания с Юбилея Григория Николаевича в прошлом году) Как танцевали на сцене вместе, ух, хочу ещё!)», - написала Османова.

Присоединились к поздравлениям и многочисленные поклонники знаменитого хореографа.

«С днем Рождения, Маэстро!!! Следуем вашему жизненному девизу "вопреки и несмотря.... всегда танцуйте!!!" Пусть ещё долгие годы длится Ваш прекрасный танец Жизни!!! Здоровья, Любви и ВдохНовения!!!», «Наитеплейшие поздравления маэстро», «С днём рождения дорогой Григорий Николаевич! Здоровья Вам! Восхищайте нас и впредь!», «Дорогой Григорий Николаевич присоединяюсь ко всем пожеланиям Богатырского здоровья и Благополучия», "Григорий Чапкис пример для многих мужчин! Дай Бог ему здоровья", - пишут в комментариях.

Напомним, как выглядел в юности и какую трагедию пережил Григорий Чапкис, которому исполняется 91 год: "Молитесь.."

Как сообщала Politeka, внучка Чапкиса из "Танців з зірками" выросла и стала знойной красоткой, что о ней известно: "Фантастика".

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