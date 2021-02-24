Судья шоу "Танцы со звездами" Григорий Чапкис 24 февраля празднует день рождения

Народному артисту Украины, лауреату международных танцевальных конкурсов сегодня исполняется 91 год. В своем возрасте Чапкис выглядит превосходно, он сохранил бодрость духа, стройную осанку и в танцах даст фору многим.

Хореография для Григория Николаевича стала делом всей жизни и, забегая наперед, не только самого Чапкиса, но и его детей.

Сначала молодого танцора взяли артистом балета государственного ансамбля песни и танца. Впоследствии в Киев пригласили Павла Вирского, он создал новый коллектив, где Григорий Николаевич был ключевым танцором.

На архивных кадрах можно увидеть, как Григорий Чапкис выглядел в то время, это просто восхитительно.

В частности, в Сети есть видео 1958 года, где молодой Чапкис исполняет ползунец в ансамбле Вирского. Он будто парил над сценой, восхищая зрителей.

С гастролями Чапкис посетил 60 стран мира еще при СССР. Во время путешествий танцор познакомился с Сальвадором Дали, Мао Цзэдуном и Фиделем Кастро.

Но не все в жизни хореографа было радостно. Пришлось пережить ему и большую трагедию. В 2006 году он потерял одну из своих бывших супруг – Людмилу.

Поэтому, неудивительно, что когда в конце 2020 года Чапкис попал в больницу с пневмонией, то очень переживал, не заразил ли свою нынешнюю жену.

«Врачи не берутся утверждать, что вируса нет. Потому что у меня возраст. В такой ситуации сложно определить, это воспалительный процесс из-за вируса или из-за возраста. Я опасаюсь, что мог заразить свою жену. Это меня волнует. Я вообще больше всего сейчас переживаю за свою жену. Я же пообещал сделать ее счастливой, а тут такие проблемы», - говорил он тогда.

Однако, волноваться пришлось и за самого хореографа. Заболевание, которое он уже почти преодолел дало о себе знать снова. Чапкиса госпитализировали трижды, в феврале 2021 года он даже попал в реанимацию.

41-летний сын Григория Чапкиса Грег тогда поделился в Instagram снимком отца и попросил подписчиков молиться о его здоровье.

"Пожалуйста, молитесь за моего папу", - написал он.

Надеемся, что Григорий Чапкис вскоре преодолеет заболевание и будет дальше радовать поклонников.

Напомним, сын попавшего в реанимацию Григория Чапкиса, огорошил известием: «Очень неутешительное…»

Как сообщала Politeka, внучка Чапкиса из "Танців з зірками" выросла и стала знойной красоткой, что о ней известно: "Фантастика".

Также Politeka писала, сын Чапкиса из "Танців з зірками" показал красотку-жену, которая родила ему двух сыновей: «Любовь всей жизни».