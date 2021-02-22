Сын хореографа и судью "Танців з зірками" Григория Чапкиса Грег поделился своей бедой

Как пишет Politeka.net, о новом испытании сын знаменитого хореографа сообщил в Instagram.

«Очень разочаровывающее утро с отложенной поездкой в Украину. Надеюсь результаты следующего теста на ковид придут вовремя перед следующим полетом. Мне уже пришлось сдать три теста: один в США. Один в Амстердаме и еще один в Украине. Плюс три дня карантина», - рассказал он.

Грег показал свое фото в аэропорту.

Напомним, в феврале 90-летний Григорий Чапкис третьий раз оказался в больнице. Ему сковало спину и ноги и он находился в реанимации. Тогда Грег обратился ко всем неравнодушным с просьбой молиться за его отца.

Ранее 19 декабря Чапкис попал в больницу, два теста на коронавирус, не подтвердили наличие болезни у артиста. В преддверии нового года Чапкиса выписали. Однако в январе снова произошли ухудшения. Ситуацию усугубляет почтенный возраст Чапкиса, ведь в таком возрасте трудно переносить серьезные заболевания.

Ранее мы писали, что Григорий Чапкис жаловался на затянувшееся восстановление после болезни.

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