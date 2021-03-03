Сын знаменитого на всю Украину хореографа звезды шоу "Танці з зірками" Григория Чапкиса, Грег, похвастался своей постановкой танца к мировому хиту

Как пишет Politeka, Грег разместил на своей странице в Инстаграм небольшое видео с отрывком мирового хита Daddy Yankee "Problema" (чтобы посмотреть весь ролик, доскролльте страницу до конца).

Грег стал создателем зажигательных движений в клипе. Известно, что Грег является мастером по хип-хопу, также известно, что он является хореографом-постановщиком наибольших шоу в США. Стоит сказать, что клип "Проблема", держится в топах на основных мировых музыкальных платформах со времени своего появления 26 февраля.

Грег предлагает всем желающим разучить зажигательный танец. Трое парней танцуют ритмичные движения, которые легко можно запомнить, следя за движениями танцоров.

"Вы можете сейчас узнать хореографию официального музыкального видео #Problema на @dancetutorialstv", - написал танцор.

Известно, что Грег работал над клипом в паре с клипмейкером Марлоном Пенья.

Поклонники моментально отреагировали на новость, поставив свои лайки и эмодзи в комментариях.

Ранее мы писали, что Грег у себя в Инстаграм опубликовал серию фото, на которых он вместе с отцом переживает самые приятные моменты. Большинство снимков было сделано, когда Грег прилетал в Украину в 2020 году. Тогда он сделал сюрприз своему отцу, появившись в прямом эфире "Танців з зірками".

Напомним, что сын Чапкиса из "Танців з зірками" пошел по стопам отца и зажег на танцполе: "Вибрации от этого…"

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