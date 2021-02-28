Сын известного в Украине хореографа звезды шоу "Танці з зірками" Григория Чапкиса, танцор Грег, показал зажигательный мастер-класс по хип-хопу
Как пишет Politeka, Грег вместе с известным кинорежиссером Марлоном Пенья станцевали под известный трек Daddy Yankee "Problema", видео стало доступно на страничке в Instgaram известного хореографа(чтобы посмотреть весь ролик, доскролльте страницу до конца).
"Когда Марлон и Грег собираются вместе ... это ПРОБЛЕМА 🔥🔥🔥 # режиссер # хореограф", - подписал видео Грег.
Сын знаменитости - известный хореограф, он живет и работает в США. Грег считается одним из лучших хип-хоп танцоров.
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Поклонников развеселил увлекательный клип. Они написали много комплиментов.
"🔥🔥🔥🔥🔥", "Теперь я понимаю, почему я не попал 😂😂😂😂 #problema", "Вибрации от этого🔥", "Лучшее название для дуэта!", "Вот когда действительно творится волшебство", "Лучший хореограф! 👌", "Йо-хоо, Марлон танцует?!?!", "Грег заставил всех танцевать", - написали восторженные фанаты сына знаменитого хореографа.
Известно, что 90-летний Григорий Чапкис уже продолжительное время находился в реанимации после осложнения после пневмонии. Певица Ленара Османова, поздравляя маэстро с Днем рождения, который он отмечает 24 февраля, узнала, что Чапкис уже три дня как не в больнице и готов принимать поздравления. Хореографа уже выписали из больницы и день рождения Чапкис встретил в домашней обстановке.
Напомним, что внучка Чапкиса из "Танців з зірками" показала, как расслабляется на кровати в кокетливой позе.
Как сообщала Politeka, сын Чапкиса из «Танців з зірками» показал трогательные моменты, пережитые с отцом: «Папа, люблю тебя…».
Также Politeka писала, что сын попавшего в реанимацию Григория Чапкиса, огорошил известием: «Очень неутешительное…».