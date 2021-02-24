Сын хореографа и судьи "Танців з зірками" Григория Чапкиса, 42-летний танцор Грег трогательно поздравил отца с днем рождения

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм он опубликовал серию фото, на которых он вместе с отцом переживает самые приятные моменты. Большинство снимков было сделано, когда Грег прилетал в Украину в 2020 году. Тогда он сделал сюрприз своему отцу, появившись в прямом эфире «Танців з зірками». Судя по тому, что у Чапкиса-младшего больше не нашлось совместных фото с отцом, они видятся крайне редко. Несмотря на это, Грег полон любви и восхищения по отношению к отцу.

«С 91-м днем рождения, папа, @gregory_chapkis, люблю тебя», - подписал фото хореограф.

В комментариях поклонники хореографа стали поздравлять его отца с днем рождения и желать ему всех благ. Пост собрал много лайков и пожеланий.

«Как здоровье отца?», «С днём рождения! Крепкого здоровья», «Поздравляю вашего прекрасного папу с Днём рождения! Крепкого ему здоровья, сил, любви, всего самого наилучшего», «С Днем Рождения твоего папу!», «Благословения в его особенный день! С Днем Рождения», - пишут пользователи сети.

Напомним, что новая беда обрушилась на семью 90-летнего Чапкиса, сын в отчаянии: "Пожалуйста, молитесь....".

Как сообщала Politeka, как выглядел в юности и какую трагедию пережил Григорий Чапкис, которому исполняется 91 год: "Молитесь..".

Также Politeka писала, что сын попавшего в реанимацию Григория Чапкиса, огорошил известием: «Очень неутешительное…».