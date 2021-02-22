Син хореографа і суддю "Танців з зірками" Григорія Чапкіса Грег поділився своєю бідою

Як пише Politeka.net, про нове випробування син знаменитого хореографа повідомив в Instagram.

"Дуже невтішний ранок з відкладеною поїздкою в Україну. Сподіваюся результати наступного тесту на ковід прийдуть вчасно перед наступним польотом. Мені вже довелося здати три тести: один в США. Один в Амстердамі і ще один в Україні. Плюс три дні карантину", - розповів він.

Грег показав своє фото в аеропорту.

Нагадаємо, в лютому 90-річний Григорій Чапкіс третій раз опинився в лікарні. Йому скувало спину і ноги і він перебував у реанімації. Тоді Грег звернувся до всіх небайдужих з проханням молитися за його батька.

Раніше 19 грудня Чапкіс потрапив до лікарні, два тести на коронавірус, не підтвердили наявність хвороби у артиста. Напередодні нового року Чапкіса виписали. Однак у січні знову відбулися погіршення. Ситуацію погіршує поважний вік Чапкіса, адже в такому віці важко переносити серйозні захворювання.

Раніше ми писали, що Григорій Чапкіс скаржився на тривале відновлення після хвороби.

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