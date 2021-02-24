Суддя шоу "Танці з зірками" Григорій Чапкіс 24 лютого святкує день народження

Народному артисту України, лауреату міжнародних танцювальних конкурсів сьогодні виповнюється 91 рік. У своєму віці Чапкіс виглядає чудово, він зберіг бадьорість духу, струнку поставу і в танцях дасть фору багатьом.

Хореографія для Григорія Миколайовича стала справою всього життя і, забігаючи наперед, не тільки самого Чапкіса, але і його дітей.

Спочатку молодого танцюриста взяли артистом балету Державного ансамблю пісні і танцю. Згодом до Києва запросили Павла Вірського, він створив новий колектив, де Григорій Миколайович був ключовим танцюристом.

На архівних кадрах можна побачити, як Григорій Чапкіс виглядав у той час, це просто вражає.

Зокрема, в мережі є відео 1958 року, де молодий Чапкіс виконує повзунець в ансамблі Вірського. Він ніби ширяв над сценою, вражаєчи глядачів.

З гастролями Чапкіс відвідав 60 країн світу ще за СРСР. Під час подорожей танцюрист познайомився з Сальвадором Далі, Мао Цзедуном і Фіделем Кастро.

Але не все в житті хореографа було радісно. Довелося пережити йому і велику трагедію. У 2006 році він втратив одну зі своїх колишніх чоловік – Людмилу.

Тому, не дивно, що коли в кінці 2020 року Чапкіс потрапив до лікарні з пневмонією, то дуже переживав, чи не заразив свою нинішню дружину.

"Лікарі не беруться стверджувати, що вірусу немає. Тому що у мене вік. У такій ситуації складно визначити, це запальний процес через вірус або через вік. Я побоююся, що міг заразити свою дружину. Це мене хвилює. Я взагалі найбільше зараз переживаю за свою дружину. Я ж пообіцяв зробити її щасливою, а тут такі проблеми", - говорив він тоді.

Однак, хвилюватися довелося і за самого хореографа. Захворювання, яке він вже майже подолав дало про себе знати знову. Чапкіса госпіталізували тричі, в лютому 2021 року він навіть потрапив в реанімацію.

41-річний син Григорія Чапкіса Грег тоді поділився в Instagram знімком батька і попросив підписників молитися про його здоров'я.

"Будь ласка, моліться за мого тата", - написав він.

Сподіваємося, що Григорій Чапкіс незабаром подолає захворювання і буде далі радувати шанувальників.

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