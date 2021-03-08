Сын хореографа и судьи "Танців з зірками" Григория Чапкиса, 42-летний танцор Грег показал дом, в котором жил в Киеве
Недавно Грег, который сейчас живет и работает в США, прилетел в Киев, чтобы навестить отца. Как известно, Григорий Чапкис ранее попал в реанимацию с осложнениями после пневмонии, но сейчас его уже выписали.
Грег уже посетил отца, а теперь решил показать фолловерам, где он рос.
«Это мой старый дом. До того, как я переехал в США я жил здесь на четвертом этаже… Это безумие… Это почти традиция, каждый раз, когда я приезжаю в Киев, я останавливаюсь здесь посмотреть и осознать, как далеко я зашел», - рассказал танцор.
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Для контраста он показал авто, на котором приехал к дому. Это оказался лексус с номерами «Chapkis».
Сейчас 91-летний Григорий Чапкис проживает в двухкомнатной квартире на Нивках со своей 38-летней супругой Милой. В апартаментах есть панорамный балкон, кабинет, зал и спальня, а также специальное место для сценических костюмов хореографа.
Грег Чапкис родился в 1979 году. Он – сын Григория Чапкиса от второго брака. Чапкис-старший женился на матери Грега, Наталье в 1980 году. Сейчас она проживает в Сан-Франциско.
Уже давно проживает в США и Грег. В Сан-Франциско он открыл свою школу танцев Chapkis Dance. Отметим, в отличие от отца Грег отдал предпочтение хип-хопу. В развитии школы ему помогает супруга Эмбер.
Пара вместе 20 лет, восемь из которых – в браке. У супругов есть два сына – 12-летний Николай и 5-летний Максим.
Напомним, кадры с измученным после реанимации Григорием Чапкисом слили в Сеть, что с ним сейчас: "Очень грустно"
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