Появилось фото Григория Чапкиса, который вернулся домой после реанимации

Как пишет Politeka.net, кадрами поделился сын знаменитого хореографа Грег на своей странице в Instagram.

Вечером 4 марта сын Григория Чапкиса прилетел из Америки в Украину, чтобы увидеться с отцом.

Он планировал увидеться с родителей ранее, но тогда это не удалось. Так, 22 февраля Грег сообщил, что хотел лететь в Украину но результаты теста на коронавирус, которые требуют в аэропорту, не сделали в срок.

Теперь же все получилось, и Грег оказался рядом с отцом. Как можно увидеть, Григорий Чапкис уже дома.

Как себя чувствует знаменитый хореограф не известно, Грег не стал ничего рассказывать. Хотя сам он фото выглядит очень грустно.

Напомним, в феврале 90-летний Григорий Чапкис третий раз оказался в больнице. Ему сковало спину и ноги и он находился в реанимации. Тогда Грег обратился ко всем неравнодушным с просьбой молиться за его отца.

"Пожалуйста, молитесь за моего папу", - написал он.

Ранее 19 декабря Чапкис попал в больницу, два теста на коронавирус, не подтвердили наличие болезни у артиста. В преддверии нового года Чапкиса выписали. Однако в январе снова произошли ухудшения. Ситуацию усугубляет почтенный возраст Чапкиса, ведь в таком возрасте трудно переносить серьезные заболевания.

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