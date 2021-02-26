Красотки, как на подбор

Судья шоу "Танцы со звездами", легендарный хореограф Григорий Чапкис недавно отпраздновал свое 91-летие

Праздник он встретил уже дома (ранее Чапкис был в реанимации из-за последствий корона вируса) с родными и супругой.

Как известно, Григорий Чапкис является довольно любвеобильным мужчиной, всего он был женат четыре раза.

Первой супруги хореографа, уже нет в живых, Людмила умерла в 2006 году.

Она была партнершей Чапкиса по танцам. В 1968 году у пары родилась дочь Лилия, которая сейчас проживает в Италии и заведует школой танцев.

У Лилии есть две дочери – внучки Чапкиса – Анна Сафрончик и Виттория Чапкис Гарджиани.

Анна родилась в Киеве.

Когда девушке было 13 лет, семья перехала в Италию. Там она стала моделью и актрисой.

А Виттория пошла по стопам дедушки и мамы и занимается хореографией.

Девушка училась в Киевской хореографической академии.

Второй супругой Чапкиса стала его 28-летняя ученица Наталья. Пара поженилась в 1980 году.

У них с Григорием Николаевичем родился сын – Грег Чапкис. Сейчас Наталья и Грег проживают в США. Как-то Григорий Чапкис рассказывал, что развелся с супругой именно по той причине, что она хотела жить в Штатах, а он не планировал покудать Украину.

У Натальи есть своя танцевальная школа, а также, судя по записям в соцсетях, зал для мероприятий.

У Грега также есть своя танцевальная студия в Калифорнии, где мужчина проживает со своей семьей – супругой и двумя сыновьями.

С третьей супругой, Аллой Борисовной Чапкис, Григорий Николаевич прожил в браке 24 года.

Алла Чапкис была преподавателем и начальником учебно-методического отдела Национального авиационного университета. Когда она вышла на пенсию, пара решила расстаться.

Известно, что легендарный хореограф сохранил дружеские отношения с бывшими женами.

О четвертой свое супруге Чапкис рассказывать не любит.

Известно, что ее зовут Людмила, она моложе избранника на 51 год и, вероятно, работает директором ювелирного магазина.

Напомним, как выглядел в юности и какую трагедию пережил Григорий Чапкис, которому исполняется 91 год: "Молитесь.."

Как сообщала Politeka, внучка Чапкиса из "Танців з зірками" выросла и стала знойной красоткой, что о ней известно: "Фантастика".

Также Politeka писала, сын Чапкиса из "Танців з зірками" показал красотку-жену, которая родила ему двух сыновей: «Любовь всей жизни».