Судья шоу "Танцы со звездами", легендарный хореограф Григорий Чапкис недавно отпраздновал свое 91-летие
Праздник он встретил уже дома (ранее Чапкис был в реанимации из-за последствий корона вируса) с родными и супругой.
Как известно, Григорий Чапкис является довольно любвеобильным мужчиной, всего он был женат четыре раза.
Первой супруги хореографа, уже нет в живых, Людмила умерла в 2006 году.
Она была партнершей Чапкиса по танцам. В 1968 году у пары родилась дочь Лилия, которая сейчас проживает в Италии и заведует школой танцев.
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У Лилии есть две дочери – внучки Чапкиса – Анна Сафрончик и Виттория Чапкис Гарджиани.
Анна родилась в Киеве.
Когда девушке было 13 лет, семья перехала в Италию. Там она стала моделью и актрисой.
А Виттория пошла по стопам дедушки и мамы и занимается хореографией.
Девушка училась в Киевской хореографической академии.
Второй супругой Чапкиса стала его 28-летняя ученица Наталья. Пара поженилась в 1980 году.
У них с Григорием Николаевичем родился сын – Грег Чапкис. Сейчас Наталья и Грег проживают в США. Как-то Григорий Чапкис рассказывал, что развелся с супругой именно по той причине, что она хотела жить в Штатах, а он не планировал покудать Украину.
У Натальи есть своя танцевальная школа, а также, судя по записям в соцсетях, зал для мероприятий.
У Грега также есть своя танцевальная студия в Калифорнии, где мужчина проживает со своей семьей – супругой и двумя сыновьями.
С третьей супругой, Аллой Борисовной Чапкис, Григорий Николаевич прожил в браке 24 года.
Алла Чапкис была преподавателем и начальником учебно-методического отдела Национального авиационного университета. Когда она вышла на пенсию, пара решила расстаться.
Известно, что легендарный хореограф сохранил дружеские отношения с бывшими женами.
О четвертой свое супруге Чапкис рассказывать не любит.
Известно, что ее зовут Людмила, она моложе избранника на 51 год и, вероятно, работает директором ювелирного магазина.
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Как сообщала Politeka, внучка Чапкиса из "Танців з зірками" выросла и стала знойной красоткой, что о ней известно: "Фантастика".
Также Politeka писала, сын Чапкиса из "Танців з зірками" показал красотку-жену, которая родила ему двух сыновей: «Любовь всей жизни».