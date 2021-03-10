Сын хореографа и судьи "Танців з зірками" Григория Чапкиса, 42-летний танцор Грег показал, где живет его отец в Киеве
Недавно Грег, который сейчас живет и работает в США, прилетел в Киев, чтобы навестить отца после реанимации. Как известно, в феврале Григорий Чапкис оказался в реанимации с осложнениями после пневмонии. До этого он был госпитализирован дважды: в декабре и в январе.
Сейчас знаменитый хореограф уже дома, но пока не полностью восстановился.
Грег, который также занимается танцами, попытался развлечь отца, показом своей постановки. Соответствующие кадры он выложил в Сторис в Инстаграм. В кадре можно также рассмотреть интерьер жилища Чапкиса-старшего.
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Так, комната имеет довольно яркое оформление. В кадр попало красное постельное белье, такого же цвета диван и насыщенно синие стены.
Прямо напротив дивана, где сейчас восстанавливает силы Григорий Чапкис, стоит большой плазменный телевизор.
Ранее Григорий Чапкис рассказывал, что весь быт обустраивает самостоятельно его 39-летняя жена Мила – она не подпускает к домашним делам посторонних людей.
Целая стена в комнате хореографа завешана фотографиями его близких.
Много там снимков и сына-Грега в разные периоды его жизни, начиная с младенчества.
Напомним, сын легендарного Григория Чапкиса показал свои киевские "хоромы", которые бросил ради США: "Это безумие..."
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