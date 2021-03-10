Сын хореографа и судьи "Танців з зірками" Григория Чапкиса, 42-летний танцор Грег показал, где живет его отец в Киеве

Недавно Грег, который сейчас живет и работает в США, прилетел в Киев, чтобы навестить отца после реанимации. Как известно, в феврале Григорий Чапкис оказался в реанимации с осложнениями после пневмонии. До этого он был госпитализирован дважды: в декабре и в январе.

Сейчас знаменитый хореограф уже дома, но пока не полностью восстановился.

Грег, который также занимается танцами, попытался развлечь отца, показом своей постановки. Соответствующие кадры он выложил в Сторис в Инстаграм. В кадре можно также рассмотреть интерьер жилища Чапкиса-старшего.

Так, комната имеет довольно яркое оформление. В кадр попало красное постельное белье, такого же цвета диван и насыщенно синие стены.

Прямо напротив дивана, где сейчас восстанавливает силы Григорий Чапкис, стоит большой плазменный телевизор.

Ранее Григорий Чапкис рассказывал, что весь быт обустраивает самостоятельно его 39-летняя жена Мила – она не подпускает к домашним делам посторонних людей.

Целая стена в комнате хореографа завешана фотографиями его близких.

Много там снимков и сына-Грега в разные периоды его жизни, начиная с младенчества.

Напомним, сын легендарного Григория Чапкиса показал свои киевские "хоромы", которые бросил ради США: "Это безумие..."

Как сообщала Politeka, итальянская внучка Чапкиса из "Танців з зірками" покорила кадром в постели и обращением: "Женщинам всегда приходилось..."

Также Politeka писала, как выглядят красавица-невестка и внуки Чапкиса, сын легенды "Танців з зірками" похвастался фото: "Скучаю по ним…"